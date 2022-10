F1 | Jacques Villeneuve attacca Stroll | “Patetico e pericoloso | da sospensione”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “ed estremamente, andrebbe sospeso per una gara. La semplice penalità in pista non basta quando si pone fine alla gara di un altro pilota, peraltro minandone l’incolumità. È stata una manovra intenzionale, inaccettabile la poca severità dei commissari”. Con queste parole riportate da GPblog.com,senza peli sulla lingua Lance, autore, nel GP degli Stati Uniti di F1, di una manovra sconsiderata che ha fatto decollare la monoposto di Fernando Alonso, che fortunatamente ne è uscito incolume ed è anzi riuscito a concludere la gara. SportFace.

ha attaccato duramente Stroll dopo il brutto incidente provocato con Alonso, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori: "Dovrebbe essere sospeso per una gara. Per me è ...Poi ha aggiunto: 'Le penalità in pista non bastano quando si pone fine alla gara di un altro pilota peraltro mettendone a rischio l'incolumità. La manovra era intenzionale: la poca severità dei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nella sua carriera da pilota prima e da opinionista poi, Jacques Villeneuve non le ha mai mandate a dire. E così il campione del mondo del Mondiali di F1 1997 ha fatto anche questa volta commentando i ...