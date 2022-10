“Esisteva il delitto d’onore” | Sconcerti sull’aggressione al tifoso dell’Inter

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non si placano le polemiche sul match tra Fiorentina e Inter, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. La partita si è conclusa a favore della squadra di Simone Inzaghi, non sono mancate di certo le emozioni come conferma il risultato finale di 3-4. Continua l’ottimo momento dei nerazzurri, il rendimento dei viola è invece sempre più altalenante. Doppio vantaggio degli ospiti con Barella e Lautaro Martinez. La Fiorentina torna in partita con il rigore trasformato da Cabral e i padroni di casa hanno protestato per la mancata espulsione di Dimarco. Poi il pareggio Ikone e il nuovo vantaggio con un calcio di rigore trasformato dallo stesso Lautaro. La squadra di Italiano trova la forza per ristabilire ancora la parità al 90? con Jovic, a tempo quasi scaduto il gol del definitivo 3-4 di Mkhitaryan. Subito il gol dell’ex Roma si sono verificati momenti di grande ...