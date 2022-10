ESCLUSIVO – Intervista a Madeleine Boll | “La stagione più bella quella con la Gommagomma …”

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è unanimemente considerata la prima pioniera del calcio femminile svizzero Infatti nel 1965, grazie ad un errore della federazione elvetica (credevano fosse un ragazzo), divenne la prima giocatrice ad essere ufficialmente tesserata in Svizzera. Sebbene due mesi dopo gli organi calcistici le ritirarono la licenza ritenendo che il calcio non fosse uno sport per donne, la sua fama ormai aveva valicato le Alpi. E così nel 1970 vestì la maglia della, con cui vinse subito lo scudetto, mentre lasuccessiva Valeria Rocchi la portò a Torino nella Real Juventus e con le bianconere, partecipanti al campionato FICF, conquistò nuovamente il tricolore. Quindi il passaggio alla Falchi Crescentinese, poi divenuta nel 1973 Falchi Astro, con due Coppe Italia messe in bacheca. La centrocampista ...

