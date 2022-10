Elenoire Ferruzzi fa una scenata di gelosia a Daniele Dal Moro – VIDEO

Le ultime offese di Wilma a Nikita Sfogandosi con Giaele De Donà ed, entrambi nemiche di Nikita, Wilma ha tuonato: Giaele si è limitata a sottolineare che Nikita ' è incoerente ', ...... ci si chiede come mai ognuno abbia saputo sfoderare con lacrime e dramma i traumi del proprio personale passato, come Cristina Quaranta nei numerosi lutti consecutivi oper le sue ...Elenoire Ferruzzi si dichiara apertamente a Daniele Dal Moro, confidando ormai ai coinquilini del GF Vip come “non sia più solo un’amicizia” con lui. Questo perchè la Ferruzzi avrebbe cominciato a pro ...Nella casa del Grande Fratello Vip c’è in atto una vera e propria “mobilitazione” contro Nikita Pelizon. Gli atteggiamenti della concorrente continuano infatti a far discutere e c’è chi, come Elenoire ...