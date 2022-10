Dopo Scipione arriva l' anticiclone di Halloween Ancora caldo in Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI -le piogge piuttosto forti, da oggi, al Nord (soprattutto su Alpi e Prealpi),ingloberà sempre con più tenacia il nostro Paese. A parte il ritorno delle nebbie mattutine, localmente fitte, sulla Pianura Padana - comunica il 'Il Meteo.it' - si trascorreranno giornate come se fossimo in pieno giugno. Su tutte le regioni il sole sarà prevalente, il cielo si presenterà sereno o soltanto localmente poco nuvoloso, le temperature registreranno valori davvero eccezionali per il periodo. Nei prossimi giorni, infatti, avremo delle anomalie di temperatura davvero rilevanti; fino a +6/+8 gradi su quasi tutta l'. Questo significa che di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27 gradi da Nord a Sud, e sulle due Isole Maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32 gradi nelle zone interne. Per ...