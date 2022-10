Cremonese - Samp | Colley | gol e selfie da 7 Dessers | una serata da 4 | 5

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bravo a opporsi a Gabbiadini solo davanti a lui. Cede soltanto ada due passi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Bravo a opporsi a Gabbiadini solo davanti a lui. Cede soltanto a Colley da due passi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...La Sampdoria beffa lanello scontro dell'11 giornata di Serie A e torna a casa con tre punti pesantissimi. Allo Zini finisce 1 - 0 grazie alla zampata di Colley nell'ultima parte di gara, ...Si è chiusa con i posticipi del lunedì sera l'undicesima giornata di Serie A. Lo scontro di bassa classifica tra Cremonese e Sampdoria si chiude con la prima vittoria in campionato dei blucerchiati.CREMONA (ITALPRESS) – La Sampdoria apre la crisi della Cremonese centrando il primo successo stagionale e lasciando i grigiorossi in fondo alla classifica senza nemmeno una vittoria all’attivo. La squ ...