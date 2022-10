Champions | Alex Sandro | ' Sappiamo di non poter più sbagliare'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) "Questa partita ha un grande valore, l'unico risultato importante è la vittoria: veniamo qui per vincere, siamo in un momento di crescita edi nonpiù": così il difensore ...

Abbiamo un solo risultato, al momento non siamo nè eliminati dalla, nè qualificati in ... la squadra sta bene fisicamente e mentalmente, l'importante è essere compatti Benfica - Juve,...... così il difensore della Juventus,Sandro, alla vigilia della trasferta contro il Benfica, decisiva per le sorti dei bianco neri in. "Il Benfica ha buoni giocatori, sarà una sfida ...