Borletti Buitoni a ministro Sangiuliano | “Soprintendenze senza mezzi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Gentile, nelle ultime settimane molto raramente il Ministero della Cultura è entrato nella girandola di supposizioni che lo avrebbero illuminato tra i Ministeri importanti del nostro Paese. Non posso che dissociarmi da questa visione che non considera quanto sia vitale per il futuro italiano la gestione del patrimonio artistico, storico, archeologico, archivistico, paesaggistico, la sua tutela e la sua valorizzazione nonché il sostegno a quelle attività culturali, come lo spettacolo dal vivo, essenziali per costruire una comunità coesa e consapevole, fondamentali per non spegnere la luce del talento e della creatività e purtroppo sempre costretti ad operare nell’incertezza di sostegni pubblici non compatibili con delle programmazioni di qualità”. Inizia così la lettera aperta inviata dall’ex sottosegretario al Mic Ilaria ...