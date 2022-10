Aggressione al tifoso Inter | daspo di tre anni all’autore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e undella durata di tre: è quanto è scattato nei confronti di unviola di 56, fiorentino, che, secondo la ricostruzione della questura, sabato scorso in occasione di Fiorentina-, nel settore Maratona, avrebbe aggredito un supporterista, reagendo poi anche nei confronti degli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

