Xi Jinping | l' ultimo imperatore della Cina

(Di domenica 23 ottobre 2022) La conclusione del ventesimo congresso del Partito comunista cinese ha significativamente rafforzato il già notevole potere di Xi. L’attuale leader ha innanzitutto ricevuto un inedito terzo mandato da segretario generale: un fattore che, secondo la Cnn, potrebbe condurlo addirittura a un incarico a vita. In secondo luogo, sono stati introdotti degli emendamenti alla Costituzione: emendamenti che hanno definito Xi il “fulcro” del partito e lanciato moniti aggressivi nei confronti di Taiwan. In terzo luogo, non va trascurato il verificarsi di un vero e proprio repulisti politico all’interno del Comitato centrale: varie figure, considerate non politicamente vicine al leader, sono infatti state escluse. Infine, non si può non citare quanto accaduto sabato nel corsocerimonia di chiusura del congresso, quando l’ex presidente cinese, Hu ...