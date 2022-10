Wanda Nara esce allo scoperto | fidanzata con un rapper di 22 anni

(Di domenica 23 ottobre 2022) La storia tra Mauro Icardi, attuale attaccante del Galatasaray ed ex-giocatore di Paris Saint Germain ed Inter, e la manager, sembrerebbe esser giunta definitivamente al termine.infatti sembrerebbe aver ufficializzato quelli che sono i suoi sentimenti per il notoargentino L–Gante, e lui avrebbe ricambiato totalmente. I 2 sono apparsi insieme in un videoclip di una canzone del giovane, con una scena che li ritrae a letto e privi di ogni indumento; inizialmente si pensava si trattasse di “semplice” esigenza per la realizzazione del videoclip, ma in seguito è stata la stessaa spiegare il tutto. IcardiSeparazione Intervistata da “Revista Caras” infatti, avrebbe dichiarato: “Sono innamorata, è una persona molto buona, ...

Ma questo weekend altre relazioni sono passate sotto l occhio attento dei social, a cominciare dal nuovo amore trae il rapper L - Gante .e il nuovo fidanzato L - Gante: "Sono ...Nonostante la loro storia d'amore sia giunta ai titoli di coda, la telenovela infinita trae Mauro Icardi continua a riempire le pagine di gossip in Argentina e non solo. Dopo l'annuncio sui social da parte della showgirl della fine del matrimonio con l'attacante del Galatasaray, ...Nonostante la loro storia d'amore sia giunta ai titoli di coda, la telenovela infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riempire le pagine di gossip in Argentina e non solo.L'argentina è tornata dai figli e da Mauro Icardi dopo trenta giorni di gossip e pettegolezzi. L'incontro servirà a chiarire se si va verso il divorzio e se ci sarà una seconda possibilità per la copp ...