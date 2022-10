Sabrina Salerno | la maglia trasparente scatena il web | si vede tutto

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022)è tornata ad incantare i suoi fan sui social con una serie di foto che la vedono indossare una maglietta. La cantante ha acceso la fantasia degli utenti web. È una delle showgirl che si è saputa imporre negli anni ’80 e continuare ad avere un enorme successo nei decenni avvenire. Una popolarità che negli anni non si è affievolita, ma è rimasta invariata nel tempo. A darle una mano a non finire nel ‘dimenticatoio’ come è stato per alcuni colleghi è la sua fisicità e i social, dove è presente i modo costante e quotidiano. fonte foto: InstagramIl successo che ha avuto negliè enorme, una popolarità che ha attraversato decenni e che continua a confermarsi come una delle preferite del pubblico. La showgirl ligure ha ancora oggi un grande impatto ...