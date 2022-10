Ragazzo di 17 anni picchiato da un gruppo di coetanei | è grave

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pestato in pieno centro, nel cuore della movida, in un sabato sera che doveva essere come tanti. Undi 17residente in provincia di Taranto è la vittima di una violenta aggressione avvenuta intorno alle 23.30 in...

Corriere

...per stabilire se l' uomo avesse assunto droghe o alcool Simone la vittima aveva 22, era ... La donna che era con lui è stata colta di sorpresa dal gesto dele non è riuscita a fermarlo. È ...Il pestaggio risale a poco prima di mezzanotte. Zona della movida di Francavilla Fontana: undi 17, residente in provincia di Taranto, è stato picchiato da varie persone ed è stato necessario per lui il trasporto all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Non è in pericolo di vita. ... Incidente stradale a Conselice: morto ragazzo di 15 anni. Guidava il fratello: ferito Grave incidente ieri a Monte Livata. Un ragazzo di 29 anni residente a Subiaco era a bordo della slittinovia su rotaia del comprensorio sciistico nelle vicinanze di Roma, quando è stato ...Il giovane non è rientrato al bivacco Paolo e Nicola. Aveva lasciato un biglietto dove diceva di volersi spingere fino a cima Ceme, a 2.754 metri ...