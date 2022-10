Mou e Big Luciano | un duetto da scudetto - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma - Napoli è la sfida tra due ex rivali ora diventati amici: Spalletti contro il suo passato cerca il colpo che può dare la fuga ...L'allenatore della Roma Josè Mourinho carica ambiente e spogliatoio alla vigilia delmatch in ... è partito dalla panchina pensando alla squadra, senza essere individualista" , spiega. L'... Mou e Big Luciano, un duetto da scudetto La notte dell’Olimpico è cominciata in realtà ieri pomeriggio, con il botta e risposta da Castel Volturno a Trigoria. Le parole di Spalletti e Mourinho hanno acceso una ...Roma-Napoli alle porte. Parla il tecnico giallorosso: «Domani noi andremo a giocare la nostra partita per vincere...».