Milan | escluse particolari lesioni per Sergiño Dest e Brahim Diaz

Brahim Diaz è stato il migliore in campo delnella vittoria di ieri contro il Monza per 4 - 1 a San Siro. Due gol per lo spagnolo, ma anche una contrattura muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo, così come anche il ...Dopo gli esami strumentali effettuati in mattinata, sono statelesioni per Brahim Diaz e Sergino Dest, usciti anzitempo dal campo nel corso della sfida di sabato a San Siro contro il Monza. Entrambi i giocatori verranno valutati ora dopo ora. Tra i due, ... Milan, escluse lesioni per Diaz e Dest: Brahim può recuperare per la Champions Dopo la vittoria in casa contro il Monza, in casa Milan arrivano notizie confortanti dall'infermeria ... i controlli clinici effettuati nella giornata di oggi hanno escluso lesioni per entrambi i ...Nessuna lesione per Sergiño Dest e Brahim Diaz. I due calciatori rossoneri, usciti malconci dalla sfida di ieri col Monza, in queste ore si sono sottoposti agli esami di rito escludendo problemi fisic ...