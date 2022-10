LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2022 in DIRETTA | Odermatt davanti | classifica cortissima Alle 13 00 la seconda manche

Leggi su oasport

I PETTORALI DI PARTENZA DEL11.17: Anche per Zingerle niente da fare. L'azzurro chiude a 3?81 dalla testa 11.16: Ritardo pesante per l'azzurro Hofer che chiude a 3?59 dalla testa 11.15: Pista rovinata, molto difficile fare il tempo ora. Mancano due azzurri. Solo Borsotti qualificato per laper l'Italia per ora 11.12: Peccato per l'azzurro Della Vita che chiude a un soffio dalla qualificazione, è 37mo a 3?01 dalla testa 11.11:Anche Franzoni è eliminato con un ritardo di 3?44, è 40mo 11.10: Eliminato anche l'azzurro Tonetti che chiude a 3?54 da, 41mo 11.09: Non ci sono nuovi qualificati, fuori Cochran-Siegle e Zampa 11.06: E' 29mo lo svizzero Simonet a 2?61 da11.05: Niente qualificazione ...