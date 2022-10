Le promesse di Nordio | processi più veloci e carriere separate nella giustizia

... con tanti saluti alleelettorali. Sulle pensioni la neo - ministra del Lavoro, Marina ... Quanto alla politica della giustizia, il neo - ministro Carlo, noto garantista e ......sul vice di Carloalla giustizia e un altro alla Difesa. La lista in ogni caso appare lunga e sarebbero, come detto, personalità fedelissimi del Cavaliere, ai quali sarebbero state...Il leone è ferito si prepara a dare battaglia. Silvio Berlusconi scalda i motori per il risiko dei viceministri. "Dai calcoli di chi lavora al dossier dei numeri due, al partito che ha vinto le elezio ...Il neo ministro all'uscita del Quirinale: "I ritardi nei processi ci costano il 2% del Pil". La strada da battere per lui è la ...