Le aspettative al di fuori del sé

(Di domenica 23 ottobre 2022) La libertà dell’uomo è definitiva ed immediata, se così egli vuole; essa non dipende da vittorie esterne, ma interne. Yogananda “Devo stare dentro questo dolore, devo assorbirlo e attraversarlo. Devo fare questa esperienza e sentirla, soffrire, capirla. Per poi lasciarla andare”. Nasce così la Consapevolezza del disagio interiore, di quella parte di noi che implode perché non ascoltata. Si parla spesso di ricerca interiore, di essere centrati, trovare il proprio centro. Ma cosa significa questo? Se dovessimo paragonare la nostra vita ad un cerchio, noi la stiamo vivendo in periferia. Siamo lontani dal centro del cerchio. Come un pendolo ci muoviamo oscillando agli opposti estremi del cerchio. Se fermassimo il pendolo, la quiete è proprio nel mezzo, nel centro. Perché questo bisogno continuo di vivere sulla superficie?Le relazioni tra il sé e l’altro spesso vengono vissute con ...