Il porto più antico dell’etrusca Caisra è nel territorio dell’odierna Ladispoli

(Di domenica 23 ottobre 2022)– Alsium (dal greco Als – sale, fra l’altro il sale per i Greci antichi era beneaugurante – ndr) era ilpiù(Caere inromano, Agylla in greco) facente parte della sua triade portuale che, oltre al succitato Alsium, comprendeva anche Pyrgi ( sotto l’attuale castello di Santa Severa) e Punicum (sotto l’attualedi Santa Marinella). Etruschi è un eponimo “appiccicato” al popolo dei Rasenna, che così si citavano, oltre che come Rasna, ma mai come Etruschi, un termine, questo, nato da quando gli antichi romani si impadronirono anche del “cuore” della Tuscia (Toscana ed Umbria in particolare) dopo la dominazione dei Rasenna. Tuscia che poi, con l’andar del tempo e la volgarizzazione linguistica, ...