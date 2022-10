“Guardiola folgorato da Kvaratskhelia” in Inghilterra lanciano la bomba

(Di domenica 23 ottobre 2022) Pepvuole portare Kvichaal Manchester City ne sono sicuri i media britannici, il Napoli non cede. Ok giocatore georgiano sta impressionando tutti. Le sue prestazioni vanno ben oltre i dati statistici che sono comunque importanti: 7 gol e 8 assist.dribbla con sfrontatezza, attacca chiunque e lavora con i compagni, dando anche una mano in difesa. Insomma sembra il prototipo di giocatore moderno, in grado di fare la differenza sempre. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo ha scovato pagandolo dieci milioni di euro e soprattutto ha avuto il merito di crederci fino in fondo, nonostante lo scetticismo generale. “Manchester City su, lo vuole” Ovviamente queste prestazioni di altissimo livello stanno facendo il giro d’Europa. Si parla di un forte ...

E' un ex centrocampistadal calcio di Pep, con la sottile differenza che il modulo di riferimento è il 4 - 3 - 1 - 2. In rarissime occasioni sono stati utilizzati 4 - 4 - 2 e 4 - ...E' un ex centrocampistadal calcio di Pep, con la sottile differenza che il modulo di riferimento è il 4 - 3 - 1 - 2. In rarissime occasioni sono stati utilizzati 4 - 4 - 2 e 4 - ...Pep Guardiola vuole portare Kvicha Kvaratskhelia al Manchester City ne sono sicuri i media britannici, il Napoli non cede.Oltre ad aver scoperto, in queste ultime settimane, che tutti, ma proprio tutti, seguivano Kvaratskhelia (però il Napoli lo ha preso) ...