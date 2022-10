GP di Austin | Verstappen | vittoria con dedica a Mateschitz | Hamilton gran 2° posto | Leclerc da 12° a 3°

Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media Tira vento ad, ma non c'è pericolo di ... bensì il neo campione del mondo Max. Sarà senza dubbio una grande sfida quella tra i due ex ...Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position nel GP degli Stati Uniti, ma già in partenza è stato superato perentoriamente da Max. Lo spagnolo si è presentato in curva 1 alle ...Con Leclerc penalizzato, la lotta al via sarà tra Sainz e Verstappen: segui la cronaca LIVE della gara degli Stati Uniti ad Austin [ GP USA LIVE ]. Fonte: @unknown – GP USA, Austin, Stati Uniti – ...Verstappen dunque, secondo un grande Hamilton, poi Leclerc, da 12esimo a terzo. Quarto posto per Perez, quinto Russell, a seguire Norris Alonso Vettel che nell'ultimo giro ha compiuto un ...