Finalmente Mertens ce l’ha fatta a segnare il primo gol col Galatasaray VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Meglio tardi che mai. Il 23 ottobre 2022, dopo nove partite e quasi 500 minuti giocati, Driesè riuscito ailgol in campionato col. Dopo 12 minuti di gioco il belga ex Napoli (qui una sua intervista sull’addio) è riuscito aall’Alanyaspor squadra dodicesima in classifica nel campionato turco. Molto bravo Icardi a mettere Dries davanti al portiere. Lo stesso Icardi al 22esimo ha raddoppiato. GOL1-0 Alanyaspor 11?Asist: Icardi Maç linki, anl?k goller ve önemli pozisyonlar için takip:@1FutbolBey##Alanyaspor #GSvALN#?cardi #pic.twitter.com/DouPgs4WWA — Futbol Bey (@1FutbolBey) October 23, 2022 L'articolo ilNapolista.

