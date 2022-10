F1 | Lewis Hamilton | “Ho dato tutto quello che avevo | Verstappen era più veloce!”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un grandesi è dovuto accontentare del secondo posto nel GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondiale 2022 di F1. Il britannico è stato preceduto da un grande Max(Red Bull), autore di una prestazione eccellente che è valsa anche il titolo costruttori alla Red Bull. Per la Ferrari è arrivato il terzo posto del monegasco Charles Leclerc che, partito 12°, si è prodotto in una grande rimonta. Ritiro al primo giro per lo spagnolo Carlos Sainz, speronato dalla Mercedes del britannico George Russell. Ce l’ha messa tuttache, anche per un errore ai box Red Bull, si è trovato a comandare la gara. Tuttavia, la rimonta di Max è stata inesorabile e per il sette volte irisi è materializzata una piazza d’onore che però può essere interpretata in maniera positiva per i ...