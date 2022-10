DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | Sainz in pole provvisoria con Leclerc penalizzato

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.02POSITION DI!!!! Grande giro dello spagnolo che precededi 0.065 e Verstappen di 0.092. Perez quarto a 0.289. BANDIERA A SCACCHI!!! 00.57 Ora tutti in pista per l’ultimo colpo. 00.55 Verstappen cambia subito le gomme e torna in pista per ottenere un tempo migliore. 00.53 UNO-DUE FERRARI!!davanti a tutti in 1:34.624 a precedere di 0.159e di 0.324. Solo quarto Verstappen a 0.420, che sicuramente non ha ottenuto il suo best time. Da considerare la penalità di 10 posizioni die quindi cosìsarebbe in. 00.51 Tutti in pista tranne Stroll in questo momento. 00.50anche sulla ...