Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | si conclude la settima giornata | Roma e Fiorentina vincono e volano in vetta

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Si è chiusa con i tre match domenicali ladel campionato didi. Al termine degli incontri odierni troviamo una classifica ancora molto corta, ma che vede al comando a pari punti due squadre. Lanel match delle 12.30 si impone di misura sul Como per 1-0, con la rete al 72? della stella Valentina Giacinti e riesce ad agguantare la leadership a quota 18 punti. Poco dopo l’aggancio della: le toscane in casa soffrono con la Sampdoria che va in vantaggio al 14? con la rete di Gago, poi nella ripresa il cambio di passo della Viola checon l’uno-due firmato Boquete e Mijatovic. Si ferma invece l’Inter: le nerazzurre impattano per 1-1 a Sassuolo. Serve ...