“Siamo tutti in lutto” Matteo muore a 32 anni Gioca a padel e si accascia a terra davanti al fratello e agli amici

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Malore mentre: tragedia a Lanciano in provincia di Chieti. Un assicuratore di 32Stante, è mortoal. Il ragazzo si èto improvvisamente a: i suoi compagni di gioco si sono accorti immediatamente della gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma purtroppo per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Sono state effettuate le manovre di rianimazione senza ottenere l’effetto sperato. Il portale Abruzzolive.tv ha raccolto la testimonianza di un uomo che era presente sul posto: “Erano le 18.30. Con altri, avevo finito dire la partita al campo vicino, e per ...