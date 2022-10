Calciomercato.com

...Storico Image Sport / Inter /Luis Nazario de Lima / foto Imago/Image Sportil ... Didice: E Berlusconi Ha mai pensato di allenare Ancelotti (da lui citato più volte nell'...... ha ripercorso la sua carriera a La Gazzetta dello Sport Luis Nazario da Lima o semplicemente, ha ripercorso la sua carriera a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:- "Con ... Ronaldo: 'Moratti il migliore, la Serie A sfrutti la passione della gente. Io in terapia da due anni per i traumi di allora' Il documentario di Dazn, le parole alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante dell'Inter, Luis Nazario da Lima, o meglio Ronaldo il Fenomeno, ha parlato a tutto tondo di come ha vissuto, vive e virà i ...È uno stralcio delle parole rilasciate da Ronaldo il Fenomeno nel documentario realizzato ... Dove ho trovato Massimo Moratti. Con lui ho avuto un rapporto umano incredibile, incredibile. È stata una ...