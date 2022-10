Pugilato Elite | Irma Testa è campionessa europea nei 57 kg

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’azzurra‘Butterfly’ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei Donne, nella categoria 57 kg, battendo in finale la bulgara Svetlana Staneva con verdetto unanime (5-0). La boxeur campana conferma così, in Montenegro, il titolo vinto nel 2019 in Spagna. L’Italia della boxe femminile chiude questi Europei con cinque medaglie: l’oro di, un argento e tre bronzi. “Credo sia stato un match molto bello, tra due rivali tecniche, con un‘lungo’ e di tattica – il commento didopo la finale -. Nelle prime due riprese mi sentivo una bomba, poi nella terza sapevo di aver vinto e allora ho allentato la presa, rilassandomi un po’”. Roberta Bonatti non ce l’ha fatta a conquistare la medaglia d’oro nella categoria 48 kg. Nella finale disputata sul ring del ‘Mediterranean ...

