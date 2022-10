Nasce “Coordinamento 2050” | da Fassina a De Petris | la sinistra per il polo progressista con Giuseppe Conte

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un’assemblea davanti a 400 persone e il lancio di una rete di comitati locali. Lache non si riconosce con la coalizione di Enrico Letta si è riunita a Roma e ha creato “” per cercare di far partire un cantiere per “un”. E alla base ci sono il sostegno a, anche lui presente all’evento, e il dialogo con il Movimento 5 stelle. Tra i sottoscrittori della lettera ci sono alcuni volti noti a: Stefano, Loredana De, Alfonso Pecoraro Scanio, Eugenio Mazzarella, Claudio Grassi, Pina Fasciani, Paolo Cento e Maurizio Brotini. L’obiettivo, si legge, è formare “”, un’associazione civica, ecologista ...

2050, la rete progressista che vuole lavorare con il M5s NESSUNA IN GONNA I look delle donne del governo Meloni: la premier in total black, Casellati e Locatelli in bianco AL ...... Famiglie Arcobaleno - associazione genitori omosessuali e ildei collettivi ... Il presidiodal fatto che secondo noi sono avvenute già cose importanti in termini politici, come l'...Prima assemblea nazionale della realtà che riunisce i sottoscrittori della lettera "verso il Polo progressista" ...Si è costituito stamane a Palazzo Zanca il comitato spontaneo di cittadini ‘Per lo svincolo autostradale di Monforte San Giorgio’ con lo scopo di promuoverne la realizzazione. Ne fanno parte, tra gli ...