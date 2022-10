Musetti-Berrettini | sarà l’ottava finale tutta italiana della storia! I precedenti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Splende il Tricolore in quel di Napoli: domaninel torneo ATP partenopeo. A sfidarsi nello splendido scenario campano saranno Matteoe Lorenzo, entrambi eccezionali oggi nelle semifinali, battendo rispettivamente l’americano McDonald ed il serbo Kecmanovic. Quella di domaniin un torneo al maschile del massimo circuito, la prima di questa stagione: l’ultima, in ordine cronologico, è quella vista nel 2021 in Australia a Melbourne tra Jannik Sinner e Stefano Travaglia, con il successo dell’altoatesino. La prima invece è storica: nel 1971, sempre in casa, a Senigallia, Adriano Panatta si impose contro Martin Mulligan, ...

