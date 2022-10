La Meloni in meno di un mese e noi? Così la Moretti gela Letta

A tutti,che al sistema metoo che si alimentava del sistema mediatico, feroce, opportunista e ... non vuole saperne, trova sempre di che incolpare Giorgia, Donald Trump, il patriarcato , il ...Da Paolo Zangrillo, fratello del noto medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto, al rettore dell'università di Tor Vergata, Orazio Schillaci, passando ...Roma muore e le amministrazioni che si alternano non sono in grado di porre rimedio. Chiediamo a Meloni di supportarle con rigore ...A poco meno di un mese dalla vittoria alle elezioni nasce il governo Meloni. Su 24 ministri, 6 sono donne: un numero inferiore rispetto al passato ...