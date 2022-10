(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare aidi, il giovane 18enne investito e ucciso la notte del 20 ottobre a Roma, in via Cristoforo Colombo, da un’auto guidata da una ragazza di 23 anni, positiva ai test per alcol e droga. Il giovane era figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca. Alle esequie, tenute oggi alle ore 12, erano presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministroLollobrigida, il vicepremier Antonio Tajani, la ministra Anna Maria Bernini e il segretario del Pd Enrico Letta.di studenti, amici, giornalisti e politici aidi ...

neXt Quotidiano

per l'addio al Baffo dei Ricchi e Poveri A salutare Gatti c'erano tutti i Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena , i musicisti che in tanti anni hanno lavorato ...E conferma che tutta la famiglia di Franco ha percepito la profonda emozione dellache si è ... Dolore eanche nelle parole di Marina Occhiena: " non mi sembra vero, non ho ancora ... Folla e commozione ai funerali di Francesco Valdiserri Tra giornalisti, amici e politici, i funerali di Francesco Valdiserri sono stati strazianti. Presente anche la Premier Giorgia Meloni.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...