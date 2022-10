Corriere dello Sport

L'intervento diè stato decisamente scomposto, duro e molto pericoloso. Probabilmente avrebbe meritato un cartellino, i giocatori della Fiorentina hanno chiesto il rosso infuriati, ma non è ...Lo stesso Onana, un brivido per ogni uscita,dal Var sul classico paperone (annullato il ... l'azione parte da un cambio di gioco panoramico die porta la palla al limite dell'area ... Dimarco graziato da Valeri: nemmeno un giallo, la rabbia dei tifosi sui social L'esterno ha rischiato il cartellino rosso, ma Dimarco ha deciso di non estrarre nemmeno il giallo scatenando le proteste dei giocatori in campo e la rabbia dei tifosi sul web ...Dimarco è stato graziato nel primo tempo di Fiorentina-Inter: avrebbe dovuto essere espulso per un suo intervento molto duro su Bonaventura.