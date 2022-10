Daniele Dal Moro in lacrime | “Ho fatto uso di droghe e ho avuto la depressione”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo essere stato definito “paralume e depresso” da Alfonso Signorini e aver reagito nel post puntata con “non faccio il pagliaccio”, adessoDalscoppia a piangere per il suo passato. La rivelazione al Gf Vip 7 In puntata, giovedì scorso, Alfonso Signorini ha invitatoDala creare dinamiche nella Casa definendolo “paralume e depresso”. Non considerando il passato del ragazzo che realmente, come ha svelato dentro la casa di Cinecittà, ha sofferto die hauso di. In queste oresi è confidato con Elenoire Ferruzzi e inha parlato delle sue sofferenze. «La cosa che mi ha salvato e che io dentro di me ho semprela speranza che qualcosa potesse ...