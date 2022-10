Calciomercato | CR7 e Joao Felix | ipotesi scambio tra ManUtd e Atletico

(Di sabato 22 ottobre 2022) I due portoghesi in rotta con i rispettivi club e allenatori MADRID (SPAGNA) -in crisi con Diego Pablo Simeone, Cristiano Ronaldo in rotta con Erik Ten Hag. Il presupposto per parlare di ...

Il Manchester United è uno dei club interessati, così come Psg e Bayern, mapotrebbe avere un ruolo importante per i red devils, anche se poi ci sarebbe comunque da mettersi d'accordo sui ...Commenta per primo Secondo Deportes Cuatro , Jorge Mendes vorrebbe portare Joao Felix al Manchester United , come sostituto di Cristiano Ronaldo , che è stato messo fuori rosa da Ten Hag. Il classe 99 ...I due portoghesi in rotta con i rispettivi club e allenatori MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Joao Felix in crisi con Diego Pablo Simeone, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...