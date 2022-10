Australia e Giappone rafforzano i legami di sicurezza

Eastwest.eu

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Jorge Martin in pole position, Bagnaia 3° (Gp) Tornando ... GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP: pole position a Marquez, male Bagnaia Ecco poi la seconda ...Difesa e sicurezza energetica sono i temi al centro dell'incontro a Perth fra il premier giapponese Fumio Kishida e l'omologo australiano Anthony Albanese, nel fine settimana. ... Australia e Giappone cooperano sulla difesa Australia e Giappone rafforzano i legami in materia di sicurezza in risposta alla crescente forza militare cinese nella regione.E' morto a 32 anni l'attaccante giapponese Masato Kudo. Lo ha annunciato oggi il suo club, il Tegevajaro Miyazaki (terza divisione). Kudo è deceduto improvvisamente in seguito a un intervento chirurgi ...