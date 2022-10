A4 prima autostrada in Europa con asfalto hi-tech e green

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 22 ottobre 2022) Diventerà lae hi-nel panorama europeo. L'A4 Milano Torino cambia pelle grazie a Gipave, un brevetto al 100% Made in Italy sviluppato da Iterchimica, azienda presieduta da Vito Gamberale attiva in 90 paesi nella produzione di tecnologia per asfalti sostenibili, in collaborazione con G.Eco, società del gruppo A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus. Il risultato di un ricerca durata 6 anni è uninnovativo, sostenibile e sicuro realizzato con grafene e plastiche dure riciclate, come giocattoli, cassette della frutta o cestini, e con il riutilizzo del 70% di fresato proveniente dal vecchio mantole. Ecco di cosa di tratta: 'Consiste nel recuperare una frazione di plastica, che sono le plastiche dure che tendenzialmente ...