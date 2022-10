Successi per l’ACI Salerno a Sarno | Mugello e Avola

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un altro week-end di soddisfazioni per l’Automobile Clubche, nelle giornate dal 15 al 16 ottobre scorsi, raccoglie grandi traguardi grazie alle ottime prestazioni dei piloti con licenza sportiva e tessera Aci presso Aci. Esaltanti le performance di tutti i driver, che hanno arricchito il bottino di eccezionaliconquistati da Automobile Club. Il primo grande traguardo arriva dall’Autodromo Internazionale del, dove si è disputata la penultima tappa del Master Tricolore Prototipi organizzato dal Gruppo Peroni Race. Qui non si smentisce il portacolori delMassimo Wancolle, come sempre grande protagonista. Dopo aver evitato un contatto frontale in Gara 1, a causa di ...

Cosenza Channel

Stanno facendo davvero bene e, come noi, faranno di tuttodare continuità al loro attuale momento". SIMONA DOCET - Reduce da dueconsecutivi, il gruppo faentino affidato alle cure di ...Ennesima sconfittal' Aston Villa e questa volta la dirigenza non ha retto il colpo: Stevan Gerrard non è più l'allenatore della formazione dei villans. Undici giornate e appena duefino al match di Craven ... Ginnastica artistica, poker di successi per “Sole d’oro” al campionato regionale silver La voce è squillante e trasmette tanta allegria che sembra quella di una ragazzina perché, come dice lei, «La passione aiuta a vivere meglio, e fare di una passione il proprio lavoro aiuta a tenersi g ...Un altro week-end di soddisfazioni per l'Automobile Club Salerno che, nelle giornate dal 15 al 16 ottobre scorsi, raccoglie grandi traguardi grazie alle ottime prestazioni dei piloti con licenza sport ...