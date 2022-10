Silvio occupa la scena ma paga dazio sui social

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non c’è stata una settimana, delle quattro trascorse dal voto del 25 settembre scorso, in cui almeno alla metà dei parlamentari di fresca elezione ma, soprattutto, ai tanti cronisti e notisti politici non sia tornato alla mente il refrain dell’inno berlusconiano scritto dal veronese Andrea Vantini. Meno male chec’è! Infatti, meno male chec’è, altrimenti in questo infinito quanto oramai anacronistico intermezzo, dal voto alla fiducia, in cui la liturgia parlamentare celebra sé stessa più che il primato delle nostre istituzioni democratiche novecentesche, sarebbe diventato un’attesa infinita, estenuante e monotona. Peggio di quella descritta da Dino Buzzati e fatta patire al sottotenente Gionni Drogo a guardia della Fortezza Bastian. Invecec’è eccome e la Rete se n’è accorta abbondantemente. La keyword ...