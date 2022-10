Roma - Napoli | le probabili formazioni di Mourinho e Spalletti

Oggi fa il talent scout per l'Udinese. In passato Andrea Carnevale è stato attaccante deldi Maradona e ha giocato anche nella. Domenica ci sarà il derby del centro - Sud e lui ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento delle due squadre CHE GARA SARA' - "Uno spettacolo, .... Infortunati. Anguissa (elongazione del semitendinoso della coscia). Rrahmani (lesione all'adduttore). Sirigu (risentimento muscolare). Squalificati. . Diffidati. .. Infortunati. ...ROMA - Debutto convincente nell’Atp di Napoli per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, capaci di vincere entrambi in due set il match ...L’ex calciatore del Napoli, Andrea Carnevale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Domenica si affronteranno due squadre in salute e ricche di qualità. Il Napo ...