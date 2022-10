Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 21 ottobre 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Questa sera, venerdì 21, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero (Rieti)? Intanto, una nuova testimonianza fa emergere nuovi indizi. Al centro della puntata, anche il caso di Vinitha ...

torna sul mistero di Vinitha Nicolò dopo aver raccolto una breve dichiarazione del fidanzato della donna, che continua a sostenere di non aver litigat o con la 39enne prima della sua ...T (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2(talk show, cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Viola come il mare (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5 Propaganda Live , in ...Silvia Cipriani è stata uccisa Gli inquirenti a caccia di risposte nelle abitazioni dell'anziana ex postina trovata senza vita in provincia di Rieti ...Stasera in tv - 21 ottobre 2022 - consueto appuntamento del venerdì con Quarto Grado su Rete4 (dalle ore 21,20). Alla conduzione del ...