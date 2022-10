Ordine e sicurezza pubblica | in Prefettura focus su San Giorgio del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Presieduta dal Prefetto Torlontano, si è svolta nella mattinata odierna una Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze con la partecipazione del Questore dr. Edgardo Giobbi, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri col. Enrico Calandro e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Eugenio Bua. Il Consesso ha incentrato i suoi lavori sull’analisi dell’incendio di due autovetture divampato nella notte del 20 ottobre scorso in Via delle Rondini nel Comune di Sandel. Nel prendere atto che sono in corso le indagini tese a stabilire la natura dell’episodio, è stata disposta dal Prefetto una ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nel quadro di una strategia volta a mantenere un alto livello di attenzione info-investigativa nei ...