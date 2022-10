L’opposizione è allo sbando | i Cinque Stelle vanno da soli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Se la maggioranza, alla vigilia tra l’altro delle consultazioni con il presidente della Repubblica per la formazione del prossimo governo, appare, terremotata dalle dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin che mettono in discussione la fedeltà all’atlantismo della coalizione di centrodestra,ha poco da esultare. Se la maggioranza appare, terremotata dalle dichiarazioni di Berlusconi su Putin,ha poco da esultare L’appello di Enrico Letta per un’opposizione il più unitaria possibile, “altrimenti faremo il regalo più grande a Giorgia Meloni”, è caduto nel vuoto. Carlo Calenda, leader di Azione, ha definito quella di Letta una proposta falsa. “Un’opposizione unitaria non è nell’ordine delle cose. Il Pd ha avviato una fase ...