Ligue 1 2022 2023 | il Psg domina ad Ajaccio | doppietta di Mbappé

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Seconda vittoria consecutiva per il Paris Saint-Germain. I parigini di Galtier si sono imposti 0-3 sul campo dell’nel match valido per la dodicesima giornata della, conquistando altri tre punti importantissimi che li fanno allungare sul Lorient secondo in classifica. Ad aprire la sfida la rete dial 24? su assist di Messi, e proprio l’argentino raddoppia al 78? con un gran tiro nel sette dopo il passaggio del francese. A chiudere i conti ancoraall’82’, con una grande conclusione dal limite dell’area di rigore verso l’angolino basso di sinistra. Psg a quota 32, sei punti di distacco dal Lorient in attesa della sfida contro il Troyes. SportFace.

