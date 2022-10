Kubota | il regista in Birmania colpevole di filmare

Il Manifesto

Giungono da Deadline nuove informazioni in merito alla situazione deldi documentari giapponese Toru, detenuto in Myanmar dal mese di luglio. La testata ha riportato della sua recente condanna di 10 anni di prigione nel paese del sud - est asiatico ...... Aru otoko " titolo internazionale A Man " rappresenta per ilIshikawa Kei un doppio ... dal quale riesce progressivamente a risollevarsi grazie alla frequentazione con Daisuke "Masataka ... La «giustizia» della giunta: 10 anni di galera al regista giapponese | il manifesto ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Dieci anni ...L'arresto di Toru Kubota, un documentarista giapponese, ha acceso la voce della sua nazione di appartenenza, gettando nuove luci sulla situazione e rivelando quello accadrà al giornalista. Giungono da ...