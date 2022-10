Juventus-Empoli | doppia novità per Allegri e la decisione su Vlahovic

Leggi su serieanews

(Di venerdì 21 ottobre 2022)potrebbe rappresentare uno step fondamentale per la definitiva rinascita dei bianconeri.potrebbe puntare ancora sul 3-5-2, ma occhio alle possibilidi formazione Piede sull’acceleratore e caccia a nuove conferme in vista delle prossime gare.dovrà cercare di portare a casa una vittoria per riconquistare fiducia da parte della dirigenza e dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.