Judo | Grand Slam Abu Dhabi 2022 | trionfo di Elios Manzi Podio anche per Giuffrida | Milani e Piras

Difficile andare oltre gli ottavi di finale anche nei 63 kg per la debuttante Agnese Zucco (nello spot dell'israeliana Sharir) e Nicolle D'Isanto (al secondo turno una tra Kerem Primo e la ceca ...Appuntamento alle ore 18 presso la sala convegni delHotel di Assisi. L'iniziativa, ... Franco Penna, personaggio di spicco delnazionale; l'ex calciatore e allenatore Massimo Roscini, da ...Non retenue pour les récents Mondiaux en Ouzbékistan (6-13 octobre), Astride Gneto n'a pas manqué l'occasion de se rappeler au bon souvenir du staff national : ce vendredi, la Française de 26 ans a re ...Deux grands rendez-vous de judo s'installent, ce week-end, à Ceyrat. Plus de 1.300 engagés sont attendus ce samedi et dimanche.