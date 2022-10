Inter | Antonello | ' Voci sulla proprietà? Nessun impatto sullo stadio' Sala | ' Zhang da ringraziare'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quale sarà ladell'quando il Giuseppe Meazza sarà sostituito da un nuovo? Al momento non esiste risposta certa a questa domanda, ma in molti cominciano a porsi simili quesiti. A ...

E sulle casse dell', conferma, non ci saranno pesi: "Ci sarà un veicolo ad hoc ed è un project financing , verrà finanziato con gli introiti generati. Tutti i grandi club europei hanno ...Al tavolo dei relatori, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, l'ad dell'Alessandro, l'assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva, l'...L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, è stato in grado di chiarire i contorni legati alla vicenda del nuovo stadio che verrà ...Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è detto "fiducioso" circa il buon esito della procedura verso il via libera alla costruzione da parte di Inter e Milan di un nuovo stadio ...