I talebani hanno smantellato diritti umani e represso la libertà di espressione E le donne sono le più colpite

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A poco più di un anno dal ritiro delle forze armate statunitensi, itornati prepotentemente al potere in Afghanistan, continuano a governare mediante una violenta repressione. È la denuncia di Amnesty International nel rapporto “Il dominio dei: un anno di violenza, impunità e false promesse”. Un’indagine accurata, che mette in luce le gravissime violazioni deie la massiccia impunità nei confronti di coloro checommesso torture, uccisioni per motivi di rappresaglia, sgomberi forzati di oppositori. ...

...occupato nel 2021 a essere oggi il primo della lista è uno degli effetti del controllo dei... Tra i casi di ignoranza prefabbricata, l'esperto cita l'enorme influenza cheavuto i gruppi ......dell'Ambasciatore russo in Italia è stata di fatto censurata dai nostri media che nonfatto ...(che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione di dispute internazionali) ora iatlantisti ...C'è per chi questi 20 anni hanno rappresentato solo una parentesi e chi ha vissuto nel periodo precedente il secondo regime dei Talebani. In entrambi i casi avevano assaporato quel poco di libertà che ...“Un anno fa i talebani s’impegnarono pubblicamente a proteggere e a promuovere i diritti umani. Invece, la velocità con cui stanno smantellando 20 anni di passi avanti è impressionante”. Parola di Yam ...