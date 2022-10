Cashback 2022 | non è ancora finita | ultimi giorni utili per approfittarne

(Di venerdì 21 ottobre 2022) . I tempi stanno per scadere, le date da ricordare per i consumatori Nominare ildi questi tempi fa storcere il naso ai consumatori italiani perché anche se era una formula che ha funzionato, tutto è fermo al giugno 2021. Allora era terminata la L'articolo proviene da Inews24.it.

La grande novità riguarda l'esordio di Helbiz Media , che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con unsugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità. Registrati su DAZN ...La grande novità riguarda l'esordio di Helbiz Media , che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con unsugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità. Registrati su DAZN ...Il piano, completamente finanziato da Autostrade per l’Italia, prevede l’istallazione di cento nuove stazioni, che finalmente renderanno possibili viaggi a lunga distanza ai guidatori di e-car. Previs ...Canone azzerato per un canno e cashback di 250 euro per i nuovi clienti che scelgono Carta Oro di American Express con la nuova PROMO ONLINE.